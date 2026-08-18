Jsou to jediné národní krizové linky, na které se mohou lidé obrátit i uprostřed noci a zcela zdarma. Každoročně toho využívají tisíce lidí s akutními duševními problémy, či aby nahlásili ohrožení dětí. Nyní se ale provozovatel Linky první psychické pomoci a Linky pro rodinu a školu potýká s finančními problémy poté, co mu ministerstvo práce a sociálních věcí zkrátilo dotace. A to i když jde z pohledu jeho masivního rozpočtu o marginální částky. Odborníci varují, že služby, které jsou nutnou součástí pomoci v Česku, budou muset přerušit provoz.
„Každý den se na nás obracejí lidé, kteří řeší sebevražedné myšlenky, domácí násilí, panické ataky nebo náhlý psychický kolaps,“ říká Jarmila Kubáňková, ředitelka organizace Cesta z krize, která obě linky provozuje už 13 let. Ty jsou na rozdíl od Linky bezpečí, která je určená dětem a dospívajícím, jedinou touto službou nonstop dostupnou pro dospělé. Nyní ale mají peníze na fungování přibližně jen do října.
Co se dočtete dál
- Jak je to s financováním linek psychické pomoci.
- Jak vypadá provoz linek a s čím se na ně lidé obracejí.
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