Psychiatrička Dita Protopopová začala stavět svůj tým na ministerstvu zdravotnictví, který bude odborně dohlížet na změny v oblasti duševního zdraví a závislostí. Její první krok ve funkci ale znepokojil odborníky – nepostupuje prý podle toho, co dříve slíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Vládě se navíc už týdny nedaří obsadit klíčovou pozici, která má pomoci témata prosazovat.
Nová sekce pro duševní zdraví a závislosti při ministerstvu zdravotnictví vznikla v červenci jako důsledek přesunu těchto agend z Úřadu vlády. O něm rozhodl kabinet Andreje Babiše (ANO) bez předchozího projednání se zaměstnanci. Následně skončil i protidrogový koordinátor Pavel Bém.
Co se dočtete dál
- Jaké kroky Protopopové kritizují odborníci.
- Kterou funkci se vládě nedaří obsadit a proč.
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