Psychiatrička Dita Protopopová začala stavět svůj tým na ministerstvu zdravotnictví, který bude odborně dohlížet na změny v oblasti duševního zdraví a závislostí. Její první krok ve funkci ale znepokojil odborníky – nepostupuje prý podle toho, co dříve slíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Vládě se navíc už týdny nedaří obsadit klíčovou pozici, která má pomoci témata prosazovat.

Nová sekce pro duševní zdraví a závislosti při ministerstvu zdravotnictví vznikla v červenci jako důsledek přesunu těchto agend z Úřadu vlády. O něm rozhodl kabinet Andreje Babiše (ANO) bez předchozího projednání se zaměstnanci. Následně skončil i protidrogový koordinátor Pavel Bém.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaké kroky Protopopové kritizují odborníci.
  • Kterou funkci se vládě nedaří obsadit a proč.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.