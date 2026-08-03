V léčbě infarktu patří tuzemské zdravotnictví k nejlepším v Evropě, následná péče má však výrazné rezervy. Právě ta přitom rozhoduje o tom, zda se pacient vyhne dalšímu kolapsu nebo jiné závažné kardiovaskulární příhodě. Nová data ukazují, kde české zdravotnictví selhává a co by se mělo změnit.

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Co se dočtete dál

  • Jak by měla následná péče o lidi po infarktu vypadat.
  • Co překvapilo samotné experty.
  • Jak by měla péče vypadat.