V léčbě infarktu patří tuzemské zdravotnictví k nejlepším v Evropě, následná péče má však výrazné rezervy. Právě ta přitom rozhoduje o tom, zda se pacient vyhne dalšímu kolapsu nebo jiné závažné kardiovaskulární příhodě. Nová data ukazují, kde české zdravotnictví selhává a co by se mělo změnit.
Co se dočtete dál
- Jak by měla následná péče o lidi po infarktu vypadat.
- Co překvapilo samotné experty.
- Jak by měla péče vypadat.
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