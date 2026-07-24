S tím návrhem přišla původně předsedkyně poslaneckého klubu ANO a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá. Věří, že Česko by mělo podobně jako jiné západní státy umožnit podstoupit umělé oplodnění i ženám bez partnera.
Proti změně zákona, kterou následně předložil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), se ale nyní staví část vládní koalice. Šéfové některých resortů se obávají většího zatížení sociálního systému pod rostoucím počtem samoživitelek i nevyřešeného otcovství. Praxe ze zahraničí, kde single matky běžně můžou „dítě ze zkumavky“ mít, ale ukazuje něco jiného.
Co se dočtete dál
- Co vadí koaličním partnerům na Vojtěchově návrhu.
- Jak návrh hodnotí odborná společnost.
- Kde ve světě můžou mít single matky „dítě ze zkumavky“ a co to způsobilo.
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