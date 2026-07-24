S tím návrhem přišla původně předsedkyně poslaneckého klubu ANO a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá. Věří, že Česko by mělo podobně jako jiné západní státy umožnit podstoupit umělé oplodnění i ženám bez partnera.

Proti změně zákona, kterou následně předložil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), se ale nyní staví část vládní koalice. Šéfové některých resortů se obávají většího zatížení sociálního systému pod rostoucím počtem samoživitelek i nevyřešeného otcovství. Praxe ze zahraničí, kde single matky běžně můžou „dítě ze zkumavky“ mít, ale ukazuje něco jiného.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co vadí koaličním partnerům na Vojtěchově návrhu.
  • Jak návrh hodnotí odborná společnost.
  • Kde ve světě můžou mít single matky „dítě ze zkumavky“ a co to způsobilo.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.