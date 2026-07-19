Eva Kostolanská je novou veřejnou ochránkyní práv přesně měsíc. Ze starého působiště to neměla daleko, přesněji jen několik kroků. V kanceláři ombudsmana totiž pracovala i v době, kdy jím byl Stanislav Křeček, který po šesti letech skončil. Sněmovní expertní komise, která byla zřízena podle standardů OSN, aby se zabránilo politizaci výrazných funkcí, jí sice udělila jedno z nejhorších hodnocení ze všech uchazečů, přesto ji sněmovna, kde má většinu hnutí koalice ANO, SPD a Motoristů, prosadila.
Padesátce expertů, kteří na protest odešli z Úřadu vlády kvůli rušení lidskoprávních agend, chce nyní navrhnout možnost, že si je vezme „pod svá křídla“. „Jsem připravena jim nabídnout spolupráci v rámci Národní lidskoprávní instituce nebo jejích výborů,“ říká v rozhovoru pro HN.
A mluví i o tom, že se někdy své vrstevníky, kteří kritizují nové technologie a společenské proměny, snaží povzbudit. „Vývoj jde dopředu, ať už jde o mobily nebo práva transgender osob. Říkám: musíme být otevření změnám,“ říká Kostolanská.
Ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě) se do vás obul kvůli tomu, že jste společně se zaměstnanci kanceláře přišla do práce v černém na podporu veřejnoprávních médií. Řekl, že jste zneuctili úřad, který zastáváte. Mluvil pak o tom s vámi ještě někdo z vládních poslanců?
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