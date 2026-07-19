Eva Kostolanská je novou veřejnou ochránkyní práv přesně měsíc. Ze starého působiště to neměla daleko, přesněji jen několik kroků. V kanceláři ombudsmana totiž pracovala i v době, kdy jím byl Stanislav Křeček, který po šesti letech skončil. Sněmovní expertní komise, která byla zřízena podle standardů OSN, aby se zabránilo politizaci výrazných funkcí, jí sice udělila jedno z nejhorších hodnocení ze všech uchazečů, přesto ji sněmovna, kde má většinu hnutí koalice ANO, SPD a Motoristů, prosadila.

Padesátce expertů, kteří na protest odešli z Úřadu vlády kvůli rušení lidskoprávních agend, chce nyní navrhnout možnost, že si je vezme „pod svá křídla“. „Jsem připravena jim nabídnout spolupráci v rámci Národní lidskoprávní instituce nebo jejích výborů,“ říká v rozhovoru pro HN.

A mluví i o tom, že se někdy své vrstevníky, kteří kritizují nové technologie a společenské proměny, snaží povzbudit. „Vývoj jde dopředu, ať už jde o mobily nebo práva transgender osob. Říkám: musíme být otevření změnám,“ říká Kostolanská.

Ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě) se do vás obul kvůli tomu, že jste společně se zaměstnanci kanceláře přišla do práce v černém na podporu veřejnoprávních médií. Řekl, že jste zneuctili úřad, který zastáváte. Mluvil pak o tom s vámi ještě někdo z vládních poslanců?

Zbývá vám ještě 90 % článku
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.