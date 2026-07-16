Statistika je v tomto případě neúprosná a pro mnohé až děsivá. Pokud je vám více než pětadvacet let, s velkou pravděpodobností už vaše páteř vykazuje první známky degenerace. Rozsáhlé vědecké studie zaměřené na lidi bez jakýchkoliv bolestí ukazují, že opotřebení meziobratlových plotének má přes 37 procent dvacetiletých a neuvěřitelných 96 procent osmdesátiletých. U někoho se potíže neprojeví vůbec, jiný musí na operaci, další je vyřazený na několik týdnů z provozu. Prevencí ale překvapivě není důsledné posilování středu těla. Co tedy v drtivé většině případů skutečně pomůže? 

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