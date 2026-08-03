Vždy vám říkám, abyste se dívali na mě, ne na televize, protože jen tady máte správné informace, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v jednom ze svých videí, která pravidelně každou neděli natáčí pro své sledující a ve kterých shrnuje, co daný týden dělal. V příspěvku z konce června se zároveň sledujícím pochlubil, že po devítiměsíční pauze, tedy poprvé od podzimních voleb, míří na televizní rozhovor.
Premiér vystoupení v tradičních médiích po nástupu do funkce skutečně omezil na úplné minimum. Chystané změny on i jeho ministři ohlašují převážně na sociálních sítích, kde mohou podobu těchto oznámení lépe ovlivňovat. Tohle všechno symbolizuje novou formu komunikace politiků, která má původ v zahraničí a v Česku nyní nabírá na síle. V čem spočívá a co může z dlouhodobého hlediska způsobit?
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