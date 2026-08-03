Komunikace současné vlády s veřejností stojí na tom, co politici sdělí na svých sociálních sítích, role klasických médií se zmenšila. Hejty pod příspěvky politiků přitom podle mediálního stratéga Davida Koláčka politikovi neškodí. „Politici si musí osvojit jiný přístup. Když se podíváte na některé příspěvky ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé sobě), je tam vidět absolutní ztráta ostychu z toho, co tomu někdo řekne,“ říká. A popisuje, jak se hnutí ANO inspiruje americkým prezidentem Donaldem Trumpem a proč bývalá vláda neuměla se sociálními sítěmi zacházet.

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Co se dočtete dál

  • Jak se změnila komunikace vládních politiků vůči veřejnosti.
  • Jakou výhodu jim dávají sociální sítě.
  • Čím se hnutí ANO inspiruje u amerického prezidenta Trumpa.

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