Řešit takovou kauzu pár týdnů po zahájení komunální kampaně je noční můrou každé politické strany. ODS vyloučila kontroverzního politika Filipa Dvořáka, který nedokázal objasnit původ svých peněz. A nyní vedení tvrdí, že postaví novou kandidátku a vše jede dál. Jak je ale možné, že chtěla do čela Prahy 1 poslat člověka, jehož špatná pověst doslova předchází? Neztrácí tím důvěru u voličů? A jak se do celé kampaně promítne fakt, že ODS svého primátora nyní má, ale nikdo neví, co vlastně dělá?
„Žádná demokratická strana se tomuto neubrání, důležité je, že jsme to rychle začali řešit,“ říká první místopředseda ODS a kandidát na primátora Tomáš Portlík. Podle něj je třeba nyní ODS „sladit“ a pak dostane voliče na svou stranu. „Naší cestou není agresivní palba bez obsahu, žvaníme o dobru a zlu, místo abychom vládli. Musíme představit daňovou reformu a vést debatu o zvýšení daně z nemovitosti,“ popisuje Portlík.
Ve středu jste vyloučili kontroverzního matadora ODS Filipa Dvořáka, protože nedokázal vysvětlit původ svého bohatství. Všichni jeho pověst znají, jak je možné, že se vůbec mohl stát kandidátem na starostu takový člověk?
Co se dočtete dál
- Nemělo být vedení ODS v případě vlivného politika razantnější?
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- Neublíží mu v kampani „neviditelný“ primátor Bohuslav Svoboda?
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