Připomíná to kauzu z nejdivočejších let občanských demokratů. Lídr kandidátky v Praze 1 Filip Dvořák se zamotal do vysvětlování o původu svého obřího majetku a místo toho, aby se stáhl, pustil se do boje s vedením celé partaje. Místo rezignace zosnoval plán, jak předsednictvo obejít, do kterého zapojil i další členy z místní organizace. Podle něj ODS neměla v městské části postavit kandidátku a členové strany by mohli kandidovat za jiné subjekty. Výkonná rada ODS za to Dvořáka ve středu večer vyloučila. „Vnímám to jako jediné správné a možné řešení,“ říká první místopředseda ODS a kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík. 

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Co se dočtete dál

  • Proč vůbec Dvořák se svou kontroverzní pověstí kandidoval.
  • Neměla ODS řešit kauzu jinak.
  • Jak bude vypadat kandidátka na Praze 1.

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