Příští týden by měla sněmovna na mimořádné schůzi podruhé projednávat obnovení elektronické evidence tržeb. Jen pár dnů před tímto jednáním vznikla nezávislá studie přínosů obnovené povinnosti, známé pod zkratkou EET 2.0. Vychází z analýzy první verze elektronické evidence, kterou dočasně ukončila v roce 2020 covidová pandemie a následně ji zcela zrušil kabinet Petra Fialy (ODS).
Centrum veřejných financí, což je tým ekonomů z Univerzity Karlovy, ve své analýze vyhodnotilo dopady první verze EET jednak na výběr DPH a následně také na nárůst odvedené daně z příjmů jak právnických, tak fyzických osob. „Z těchto údajů jsme odhadli dopad pro EET 2.0,“ uvedl jeden z autorů studie Matěj Bajgar.
Co se dočtete dál
- Kolik přinese EET 2.0.
- Jaké může mít odhad trhliny.
- Co na to říká opozice.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.