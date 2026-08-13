Od ledna startuje povinnost evidovat své tržby pro všechny podnikatele, kteří spotřebitelům osobně prodávají zboží nebo služby. Pro nejmenší podnikatele má finanční správa připravenou základní verzi bezplatné pokladny pro elektronickou evidenci tržeb.
Je určena zejména podnikatelům s nízkým počtem transakcí, aby nemuseli kupovat drahý software. Nepůjde ale o jednoduchou kalkulačku, ale bude možné do ní zadávat konkrétní naceněné položky. HN zjistily podrobnosti.
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