Studie Centra veřejných financí (CVF), týmu akademiků z Univerzity Karlovy, se shoduje s ministerstvem financí na tom, že takzvaná EET 2.0 vynese státu 14 miliard korun ročně. Podle ekonomů však studie nedává smysl a přínos nové povinnosti může být klidně jen poloviční. Ekonomové přitom zpochybňují názor akademiků, že jsou to velké auditované firmy, od koho stát po zavedení elektronické evidence získá největší přínos do své pokladny.
Co se dočtete dál
- Co uvádí studie Centra veřejných financí o velkých firmách.
- Jak na to reagují ekonomové.
- Jaký může být skutečný přínos EET.
- Proč u některých podniků může být i záporný.
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