Novou verzi elektronické evidence tržeb ještě čeká finální schválení ve sněmovně, vývojářské firmy už ale pracují na aplikacích pro odesílání digitálních účtenek na servery berních úřadů. Finanční správa zveřejnila zdrojové kódy budoucího systému a zpřístupnila firmám testovací prostředí. První aplikace pro odesílání účtenek by tak firmy mohly začít nabízet do konce prázdnin.
Návrh zákona počítá se startem obnovené povinnosti od prvního ledna příštího roku. Na rozdíl od první verze EET, kterou v roce 2020 ukončil covid, se nyní budou evidovat nejen hotovostní tržby, ale také platby kartou, QR kódy nebo úhrada kryptoměnami.
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- Na kolik vyjde nová pokladna a software pro EET 2.0.
- Co musí splnit podnikatel před startem povinnosti.
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