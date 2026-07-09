Až do 1. září nebude jisté, zda se letos v Deštném v Orlických horách otevře druhý stupeň základní školy, nebo ne. Kvůli malému počtu dětí ho tam chtějí uzavřít o rok později, ale reálně je možné, že deset oficiálně zapsaných žáků z druhého stupně po prázdninách nepřijde a raději zvolí přestup na jinou školu už letos. Pokud zůstanou lavice prázdné, bude nutné vyšší třídy zavřít rovnou. 

V sousední Olešnici jsou už o krok dál – druhý stupeň zrušili před deseti lety, letos v září se poprvé neotevře ani ten první a v obci tak zůstává pouze mateřská škola. Vedení obce k nelehkému rozhodnutí dospělo po dlouhých diskusích – v praxi si tak vyzkoušeli, co do pár let čeká většinu regionů v Česku: řešení otázky co s vyprázdněnými školami.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že Česko má extrémní množství malých obcí a také malých škol – což je dlouhodobě neufinancovatelné. Demografický vývoj navíc bude situaci komplikovat čím dál víc. Jak se s tím vypořádávají v různých regionech a jak si řešení představuje stát? 

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Co se dočtete dál

  • Kde všude se ruší školy a proč.
  • Kolik podlimitních škol v Česku je, co radí experti a co požaduje ministerstvo školství.
  • Příklady obcí, které k tématu přistupují zodpovědně, a jak to dělají.
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