Letos a příští rok to bude naposledy, kdy prvňáci budou moct dostat na vysvědčení známku. Od září 2027 je učitelé budou muset hodnotit slovně nebo pomocí předem daných kritérií. A to nejen na vysvědčení, ale i během roku v hodinách. Některé školy se na změnu v hodnocení už připravují. Ministerstvo školství doporučuje, aby alespoň na jedné třídě nové vysvědčení vyzkoušely už příští rok. Podle resortní metodiky si učitelé mohou vypomoct také umělou inteligencí.  

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Co se dočtete dál

  • Jak může nové vysvědčení vypadat.
  • Co radí školám ministerstvo.
  • Jaké zkušenosti mají školy, které už nové hodnocení zavedly.
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