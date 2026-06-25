Letos a příští rok to bude naposledy, kdy prvňáci budou moct dostat na vysvědčení známku. Od září 2027 je učitelé budou muset hodnotit slovně nebo pomocí předem daných kritérií. A to nejen na vysvědčení, ale i během roku v hodinách. Některé školy se na změnu v hodnocení už připravují. Ministerstvo školství doporučuje, aby alespoň na jedné třídě nové vysvědčení vyzkoušely už příští rok. Podle resortní metodiky si učitelé mohou vypomoct také umělou inteligencí.
Co se dočtete dál
- Jak může nové vysvědčení vypadat.
- Co radí školám ministerstvo.
- Jaké zkušenosti mají školy, které už nové hodnocení zavedly.
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