Nadační fond Eduzměna pod vedením expertů na vzdělávání vyzkoušel na Kutnohorsku, co by mohlo pomoci zvednout kvalitu škol v celém Česku. Teď po pěti letech už jeho zástupci vědí, co funguje. Na základě svých zkušeností představili osvědčené postupy a rozšiřují je do dalších regionů.
Podstatou proměny regionu se stalo vytvoření takzvaného Centra podpory vzdělávání, které pomáhá zřizovatelům, ředitelům, učitelům, ale i rodičům a dětem. Působí v něm pedagogičtí lídři, koordinátoři i nepedagogická – třeba administrativní podpora. V rámci centra se dala dohromady vzdělávací strategie regionu – kde jsou největší slabiny, ale i pozitivní věci.
Nadační fond v regionu Kutnohorska utratil zhruba 170 milionů korun od soukromých dárců. Finance padly především na školení učitelů i ředitelů, za koordinátory, kteří mají vždy jednu školu na starosti, snaží se ji poznat a aktivně nabízet užitečná školení nebo jinou pomoc. Část peněz se použila také na zřízení týmů duševního zdraví, jejichž fungování se velmi osvědčilo. Působí v něm speciální pedagožky, sociální pracovníci nebo psycholožky. Všichni pak zajišťují krizovou intervenci přímo ve školách.
Dalším úspěchem byla proměna dříve segregované „romské“ školy Kamenná stezka, z níž se podařilo vybudovat školu, kterou nyní vyhledávají i rodiče z majority. Stejně jako řada dalších zařízení v regionu se zapojila do speciálního vzdělávacího programu Začít spolu, který staví na alternativním způsobu učení. Klade důraz na přívětivé prostředí ve třídě, děti si v něm hodně povídají o vlastních pocitech, trénují komunikaci a sebehodnocení. Nepracují v lavicích, ale takzvaných centrech aktivit, kde na zadané téma mohou vytvořit třeba výtvarný projekt, natočit video nebo secvičit divadelní představení.
Klíčem pro změnu v celém regionu bylo přesvědčit školy, aby se do změny a práce na zlepšování vzdělávání vůbec chtěly pustit. To se povedlo. S Eduzměnou nakonec spolupracovalo 57 škol z celkem 59. Téměř tři čtvrtiny ředitelů tvoří spolupracující síť a stejné množství učitelů se zapojilo do vzdělávacích programů. Většina zřizovatelů se také podílí na financování Centra podpory vzdělávání.
Nadačnímu fondu se tak podařilo vytvořit know-how, které by mohlo změnit celé vzdělávání v Česku. Nyní vidí úspěch zejména v oblasti wellbeingu dětí, do vzdělávacích výsledků žáků se změny zatím ale nepropsaly.
Ředitel fondu Zdeněk Slejška se teď z jeho vedení přesouvá do správní rady a v bilančním rozhovoru mluví o největších problémech českých škol, co bylo za sedm let fungování Eduzměny nejtěžší, i o tom, které metody v regionech nejvíce zabíraly.
Co se dočtete dál
- Která opatření považuje Slejška za nejvíce funkční.
- Na jaké limity narazili.
- Jak se získané zkušenosti dají využít pro vzdělávání v celém Česku.
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