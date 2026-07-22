Každá generace rodičů si s sebou nese určitý styl výchovy. Mileniálové si oblíbili respektující výchovu, jenže z ní začali být trošku unavení. V poslední době přichází spíše opačný přístup. Rodiče nechtějí z dětí vychovávat vločky, které se ze všeho hroutí, a tak přitvrdili. Nejen na sociálních sítích se rozvíjí trend takzvaného FAFO rodičovství. To staví na tom, že by si děti měly samy radši „nabít hubu“, aby se naučily, jak to v životě chodí.
Co se dočtete dál
- Co je FAFO rodičovství.
- V čem se liší od respektující výchovy.
- Na jaké chyby si mají dát rodiče pozor.
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