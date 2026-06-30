Utonutí je druhým nejčastějším smrtelným úrazem u dětí. S létem každoročně přichází smutné zprávy o utonulých, jen během prvního prázdninového víkendu se v Česku utopilo pět lidí. Dospělí by zejména neměli přeceňovat své síly, u dětí je odpovědnost na rodičích. Ti si často myslí, že by si topícího se dítěte někdo všiml, a tak hlídají jen na půl oka. Opak je ale pravdou. Často totiž není poznat, zda se dítě topí, nebo si hraje.

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Co se dočtete dál

  • Jak poznáte, že se dítě topí.
  • Čeho se u vody vyvarovat.
  • Jak zachránit tonoucího.
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