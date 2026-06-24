Od chvíle, kdy Filip Turek obsadil kancelář na ministerstvu životního prostředí, neustávají dohady, kdo vlastně úřad řídí. Zda on jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, nebo jmenovaní ministři – původně šéf Motoristů Petr Macinka a od února jeho spolustraník Igor Červený.
O tom, kdo má skutečně hlavní slovo, vypovídá mimo jiné i scénka z porady asi třiceti lidí v týdnu před Velikonocemi, jejíž průběh HN zmapovaly. Vedl ji právě Turek a zúčastnil se jí i ředitel největší sekce technické ochrany přírody Jaroslav Wasserbauer. A také Radim Misiaček, který tehdy působil jako koordinátor projektu akceleračních zón. Ty mají umožnit rychlejší povolování větrných a fotovoltaických elektráren.
Co se dočtete dál
- Na ministerstvu životního prostředí nevládne ministr Igor Červený, ale vládní zmocněnec Filip Turek (oba Motoristé sobě).
- Co pro to svědčí a jaká atmosféra nyní ve vršovické budově panuje?
- Kým se Turek obklopuje a odkud bere informace?
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