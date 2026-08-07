Značný rozruch a kritiku opozice vzbudilo na konci června jmenování v oboru neznámého právníka Pavla Straky novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP). O neúspěšném kandidátovi Motoristů z podzimních sněmovních voleb a významném sponzorovi strany totiž nebyly dlouho známé téměř žádné profesní informace. HN nyní zjistily složení čtyřčlenné výběrové komise, která vítěze ve finálovém kole upřednostnila před dvěma zkušenými pracovníky inspekce.
Tři ze čtyř členů byli lidé, které na ministerstvo životního prostředí přivedl předseda strany Petr Macinka anebo kteří jsou novému vedení úřadu mimořádně loajální. HN také získaly Strakův úplný profesní životopis, který komisi předložil. Právníky a protikorupční organizace, které redakce oslovila, dokument nepřesvědčil, že Straka splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení.
Co se dočtete dál
- Hospodářské noviny zjistily složení čtyřčlenné výběrové komise, která za vítěze výběrového řízení na šéfa České inspekce životního prostředí vybrala neúspěšného kandidáta Motoristů z podzimních sněmovních voleb a významného sponzora strany Pavla Straku.
- HN také získaly Strakův úplný profesní životopis, který komisi předložil.
- Byla komise Motoristům nakloněná?
- A co na jeho životopis říkají právníci a protikorupční organizace, které HN oslovily?
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