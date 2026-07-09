Napůl úspěšná byla středeční mimořádná schůze sněmovního výboru pro životní prostředí, na které se měli představit noví ředitelé České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Do sněmovny dorazil na večerní jednání jen lesník a pedagog Petr Moravec, který převzal vedení parku. V oboru neznámý právník Pavel Straka, který se stal novým šéfem České inspekce životního prostředí, se poslancům nepředstavil, protože si vybírá dovolenou.
Jmenování nových ředitelů obou institucí před více než dvěma týdny způsobilo značný rozruch. Opozice i mnozí experti kritizovali, že Straka nemá v oboru žádné zkušenosti. Ve sněmovních volbách kandidoval za Motoristy sobě, kteří nyní resort životního prostředí vedou, a byl i významným sponzorem strany. I proti jmenování Moravce se stavěla značná část krkonošských obcí i odborné veřejnosti.
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- Napůl úspěšná byla středeční mimořádná schůze sněmovního výboru pro životní prostředí, na které se měli představit noví ředitelé České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Do sněmovny dorazil na večerní jednání jen lesník a pedagog Petr Moravec, který převzal vedení parku. V oboru zcela neznámý právník Pavel Straka, který se stal novým šéfem České inspekce životního prostředí, se poslancům nepředstavil.
- Co nový šéf parku poslancům slíbil?
- A kdy budou moct poslanci vidět nového ředitele inspekce?
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