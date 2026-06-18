Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) obsadil post ředitele České inspekce životního prostředí. Stal se jím Pavel Straka, kterého podle sdělení resortu doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkem šesti kandidátů. O Strakovi, který je zároveň sponzorem Motoristů, se už předem mluvilo jako o favoritovi na post šéfa inspekce.
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