Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) obsadil post ředitele České inspekce životního prostředí. Stal se jím Pavel Straka, kterého podle sdělení resortu doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkem šesti kandidátů. O Strakovi, který je zároveň sponzorem Motoristů, se už předem mluvilo jako o favoritovi na post šéfa inspekce. 

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