Na klíčovém projektu akceleračních zón pracoval Radim Misiaček na ministerstvu životního prostředí od konce roku 2023. Území, která mají umožnit rychlejší povolování výstavby obnovitelných zdrojů (OZE), zejména větrných a fotovoltaických elektráren, se nyní dokončují. Misiaček měl na starosti koordinaci týmu lidí, kteří na projektu pracovali za bývalého ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) i za jeho motoristických nástupců Petra Macinky a Igora Červeného.
V rozhovoru pro HN popisuje, jak se poměry na úřadu rychle měnily a jak ve vršovické budově vznikala zvláštní, kafkovská atmosféra. „Motoristé původně přišli s tím, že projekt zruší, a teprve postupně přicházeli na to, že to není tak snadné. Dostat se ale k vedení, na jejich páté patro, hovořit s nimi, to byl pro některé z nás nemožný úkol,“ říká.
Co jste ve své pozici měl přesně na starosti?
Byl jsem koordinátor a poradce vrchního ředitele zrušené sekce ochrany klimatu Petra Holuba, který byl sice za projekt zodpovědný, ale kromě něj řešil řadu jiných věcí. Třeba emisní povolenky. Měl jsem na starosti koordinaci týmu odhadem 25 lidí, kteří nepracovali jen na našem ministerstvu, ale například i na ministerstvech průmyslu a místního rozvoje, ve Výzkumném ústavu pro krajinu (VUK) i dalších organizacích. Nicméně ti mi nebyli nijak podřízeni, nebyli financováni z rozpočtu projektu, jak to obvykle bývá, ale nadřízené měli ve svých organizacích.
Proč jste nyní skončil?
Nový vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer mi vypověděl smlouvu, která měla platnost do konce roku, takže jsem se nemohl podílet na završení celé práce, která aktuálně probíhá. Tedy dále se ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj podílet na dokončení návrhu akceleračních oblastí, obhajovat návrh na veřejném projednání, podílet se na vypořádání připomínek, případně obhajovat dosažený pokrok před zástupci Evropské komise, jak jsem činil předtím.
Vnímal jsem vrchního ředitele jako nejbližšího spolupracovníka, který ovšem nikdy nereagoval na mé opakované e-maily, v nichž jsem ho žádal o schůzku s cílem mu vysvětlit, co doposud proběhlo, jaký je aktuální stav a zejména jaká rizika při nesplnění projektu hrozí. A dokonce ani na ten, kdy jsem mu nabízel, že pokud v mé činnosti nevidí přínos, rád bych se s ním potkal a dohodl se na ukončení smlouvy. V podstatné míře to vyplývalo z toho, že mi za celé první čtvrtletí 2026 dal pouze jeden upřesňující písemný pokyn.
Motoristické vedení zřejmě nemělo zájem spolupracovat s lidmi, kteří pro ně připravili tak „nepřátelský projekt“.
Co se dočtete dál
- Radim Misiaček působil na ministerstvu životního prostředí jako koordinátor klíčového projektu akceleračních zón. Tedy oblastí, které mají umožnit rychlejší povolování výstavby obnovitelných zdrojů, zejména větrných a fotovoltaických elektráren.
- V rozhovoru pro HN popisuje, jak se poměry na úřadě po volbách rychle měnily a jak ve vršovické budově vznikala zvláštní, až kafkovská atmosféra.
- Kolikrát měl šanci se setkat s členy vedení?
- A jak se rozdělili do skupin za nových poměrů úředníci?
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