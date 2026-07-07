Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé) chce využít právě probíhajícího schvalování poslanecké novely stavebního zákona k rychlejšímu prosazení některých významných projektů. Svými pozměňovacími návrhy by rád zjednodušil zejména povolování nových jaderných bloků, ale také plavebních stupňů Děčín a Přelouč na Labi. Nové jezy by lodím umožnily plout po řece celoročně od Pardubic až po hranici s Německem.
Dalším návrhem chce Turek zjednodušit také budování spaloven nebezpečného odpadu. Mají se stát takzvanými vyhrazenými stavbami, což by je zařadilo mezi strategickou infrastrukturu. Hospodářský výbor sněmovny už oba návrhy doporučil, stejně jako většina resortních ministerstev a některých svazů. Opozice a někteří experti je ale kritizují jako nesystémové s nevyčíslenými dopady.
Co se dočtete dál
- Rychlejší schvalování některých významných projektů chce vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé). Pozměňovacími návrhy novely stavebního zákona by rád zjednodušil zejména povolování nových jaderných bloků. A také plavebních stupňů Děčín a Přelouč na Labi. Zjednodušit chce jiným návrhem také budování spaloven nebezpečného odpadu.
- Co by se v zákoně mělo měnit?
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