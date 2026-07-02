Ministr obrany Jaromír Zůna je ve vládě nominantem SPD a hned na začátku od ní dostal před prsty za to, že si veřejně dovolil říct pravdu. Náhubek ale asi nemusí nosit v zahraničí, protože pro zahraniční média se teď vyjádřil nesmírně otevřeně. Jen je to v naprostém nesouladu s tím, co hlásá Tomio Okamura a další lunatici v poslaneckém klubu SPD. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
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