Vláda musí prezidentovi umožnit účast na summitu Severoatlantické aliance, rozhodl Ústavní soud. Mohou se oba muži inspirovat v jiné zemi NATO a EU? Ano - a její příklad ukazuje, že zvládnout takovou situaci rozhodně lze. Nutná je ale jedna důležitá podmínka. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Skvělý úspěch
Jak známo, na nejvyšších postech v Evropské komisi působí opravdu málo Čechů. Teď jich je o jednoho víc - Martin Špolc byl jmenován ředitelem v Generálním ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). Bude v čele ředitelství Prosperita, jehož cílem je podpora komerčního využití nejpokročilejších technologických inovací. Spravovat bude de facto desítky miliard eur určené hlavně pro průmysl, obranu a digitální sektor včetně AI. Cílem je podpora startupů a firem ve fázi růstu (scaleupů), aby nemusely pro kapitál odcházet do USA. Jak známo, k zisku takové funkce je potřeba nejen vysoce kvalitní kandidát, ale taky podpora „mateřské” země. Jak slyším, opravdu dobrou práci v tomto lobbingu odvedli český eurokomisař Jozef Síkela, Lucie Šestáková a Klára Častová z jeho kabinetu, dva čeští velvyslanci při EU, tedy Vladimír Bärtl a Štěpán Černý a jejich kolegyně ze Stálého zastoupení Pavla Papírníková.
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