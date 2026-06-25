Vláda musí prezidentovi umožnit účast na summitu Severoatlantické aliance, rozhodl Ústavní soud. Mohou se oba muži inspirovat v jiné zemi NATO a EU? Ano - a její příklad ukazuje, že zvládnout takovou situaci rozhodně lze. Nutná je ale jedna důležitá podmínka. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Skvělý úspěch

Jak známo, na nejvyšších postech v Evropské komisi působí opravdu málo Čechů. Teď jich je o jednoho víc - Martin Špolc byl jmenován ředitelem v Generálním ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). Bude v čele ředitelství Prosperita, jehož cílem je podpora komerčního využití nejpokročilejších technologických inovací. Spravovat bude de facto desítky miliard eur určené hlavně pro průmysl, obranu a digitální sektor včetně AI. Cílem je podpora startupů a firem ve fázi růstu (scaleupů), aby nemusely pro kapitál odcházet do USA. Jak známo, k zisku takové funkce je potřeba nejen vysoce kvalitní kandidát, ale taky podpora „mateřské” země. Jak slyším, opravdu dobrou práci v tomto lobbingu odvedli český eurokomisař Jozef Síkela, Lucie Šestáková a Klára Častová z jeho kabinetu, dva čeští velvyslanci při EU, tedy Vladimír Bärtl a Štěpán Černý a jejich kolegyně ze Stálého zastoupení Pavla Papírníková.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký typ politiků dokáže u Trumpa uspět.
  • Jaké hodně nečekané nápady vytáhli Motoristé na ministerstvu životního prostředí.
  • Která čísla ukazují nesmyslnost současného systému mistrovství světa ve fotbale.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se