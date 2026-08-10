Ministerstvo financí předělává dosavadní registr veřejných dotací. Postupně tak chce zvýšit přehled o poskytnutých příspěvcích a umožnit veřejnosti získat kompletní informace o příjemcích na jednom místě. Resort zároveň slibuje snížení administrativní zátěže pro ty, kdo dotace poskytují. Zatímco obce říkají, že se efekt novely, která změny zavádí a kterou projednala Legislativní rada vlády, projeví až v praxi, podle neziskovek jde o zcela zbytečné změny.
Dohledat informace o přidělených dotacích bylo možné i doposud. Data však byla mnohdy roztříštěná v nejednotném formátu, neúplná nebo v technicky zastaralé podobě. Nově bude stačit znát IČO organizace, aby si zájemce „vyjel“ veškeré detaily o příjmech organizace z veřejných rozpočtů.
Co se dočtete dál
- Jaký je současný stav registru dotací.
- Co se v něm změní v příštím roce.
- Jak se sníží administrativa obcím.
- Co na to říkají neziskovky.
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