Piráti platí v českém kontextu za mágy sociálních sítí. Šikovným využíváním placené reklamy v minulosti dokázali zaktivizovat své voliče nebo vytvořit své nové politické hvězdy. Jenže společnost Meta, pod kterou spadá Facebook a Instagram, politickou reklamu loni v říjnu zastavila. Důvodem byla směrnice EU, kterou chtěly evropské státy bojovat proti ovlivňování voleb a šíření dezinformací. Meta řekla, že nastavené podmínky není schopná dodržet, a tak možnost placené reklamy pro jistotu zcela vypnula.
Letošní volby v Česku tak jsou úplně první, ve kterých nejde pomoci politickým účtům na sítích zaplacenou reklamou. Dosud byla praxe taková, že stranickému nebo osobnímu účtu politika jeho partaj nebo on sám zaplatil větší dosah mezi uživateli platforem. Jeho příspěvek se tak dostal ke mnohem většímu počtu uživatelů, než kolik měl sám sledujících. Informace, že jde o reklamou podpořený příspěvek byla veřejná.
Jenže právě takové finanční „nakopnutí“ postů už není možné. O tom, jestli příspěvěk je, nebo není politickou reklamou, momentálně rozhodují roboti Mety, a to podle klíčových slov nebo obrazu. Když příspěvek vyhodnotí jako politický, neumožní zaplacení reklamy.
V českém prostředí takové omezení doléhá právě hlavně na Piráty. Ti teď dva měsíce před senátními a komunálními volbami hledají nové cesty, jak své kandidáty představit. Naopak strany a politiky, jako je hnutí ANO a jeho šéf Andrej Babiš, novinka tolik neohrožuje. Mají totiž už vybudované silné profily, které mají velký dosah i bez sponzoringu.
Co se dočtete dál
- Co dnes politici musí dělat, aby měli dosah na sítích.
- Jak se k tomu postavili Piráti.
- Kdo si nejvíce pomáhal placenou reklamou v minulosti.
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