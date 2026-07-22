Některé účetní firmy často odmítají spolupracovat s – většinou – ženami působícími na digitální platformě OnlyFans. Vadí jim sexuální obsah, možné daňové komplikace i nízká finanční gramotnost klientů. Další ale naopak vidí v platformovém byznysu díru na trhu. 

Podle posledních dostupných informací činily v roce 2024 příjmy českých poplatníků z OnlyFans 527 milionů korun – o pětinu víc než rok předtím. Řádově zde působí jednotky tisíc Čechů, přičemž 128 z nich na globální digitální platformě vydělalo víc než jeden milion korun. Finanční správa se přitom o online příjmy zajímá čím dál víc

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Co se dočtete dál

  • Proč některé účetní neberou klienty a klientky z OnlyFans.
  • V čem je byznys digitálních platforem daňově komplikovaný.
  • Jak jsou na tom podnikatelé z OnlyFans s daňovou gramotností.

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