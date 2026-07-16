Dosavadní poznatky ukazují, že sklony k šíření nepravdivých či překroucených zpráv mají spíše méně vzdělaní lidé s nižšími příjmy. Jenže přesto je spousta vzdělaných a vlivných lidí, kteří dezinformacím věří a s různými úmysly je posílají dál. Nová studie politologů z Univerzity Palackého v Olomouci odhaluje, jak je to možné. Větší vliv má totiž osobnostní profil člověka.

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Co se dočtete dál

  • Proč má určitý typ osobnosti větší sklony k šíření dezinformací.
  • Šíří fake news spíš příznivci levice nebo pravice.
  • Co by měl stát dělat pro to, aby se jejich šíření omezilo.
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