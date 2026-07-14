Asijské dim sum knedlíčky si většina dospělých spojuje zejména s konzumací v restauraci. Děti po celém světě je ale milují spíše jinak – a to v podobě antistresové mačkací hračky. V posledních měsících se totiž mezi nimi rozšířil virální trend barevných „mystery“ knedlíčků, které jsou ukryty v bambusových napařovacích košíčcích. 

Popularitu si získaly hlavně proto, že předem zákazník neví, jak takovýto Squishy Dumpling (Mačkací knedlíček) vypadá. Dozví se to až po koupení a rozbalení hračky. Na sociálních sítích typu YouTube a TikTok se trend rozšířil skrze videa influencerů i běžných uživatelů, kteří krabičky s knedlíčky na videích rozbalují. Když se jim podaří „ulovit“ cenný kus – například třpytivou verzi hračky –, většinou u toho nadšeně piští.

@bellatheyapper UNBOX THE FIVE BELOW SQUISHY DUMPLINGS WITH ME😝😝 #bellaluu #glitterdumpling #squishy #haul #fivebelow @Five Below @enewton design @Aritzia @Urban Outfitters ♬ bossa 90s - BOAS ENERGIAS
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Co se dočtete dál

  • Odkud se vzal fenomén barevných knedlíčků.
  • Kdo nejvíce ekonomicky těží z populárního trendu mačkacích knedlíčků.
  • Proč s sebou trend nese i temnou stránkou a oč jde.
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