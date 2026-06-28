Britská vláda si chce posvítit na algoritmy sociálních sítí. Požaduje po velkých platformách jako YouTube a TikTok, aby upřednostňovaly obsah důvěryhodných médií – například BBC, ITV nebo Channel 4. Evropská vysílací unie (EBU) nyní tento nápad šíří i mezi další země Evropy, včetně Česka.
Co se dočtete dál
- Jaký je plán britské vlády k regulaci algoritmů velkých platforem.
- Proč chce Evropská vysílací unie nápad protlačit i do dalších zemí Evropy.
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