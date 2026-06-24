Rozhodnutí české vlády zrušit koncesionářské poplatky znepokojuje i země napříč Evropou. Poukazuje na to v prohlášení Evropská vysílací unie (EBU) společně s desítkami dalších organizací a veřejnoprávních médií.
Do Prahy kvůli tomu na jednání s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem přijel generální ředitel EBU Noel Curran. Na schůzce se mu snažil vysvětlit, že pokud chce vláda změnit financování, musí také zajistit pojistky pro udržitelnost. „Jakmile vidíte radikální změnu v modelu financování bez jakýchkoliv pojistek, bez ohledu na to, kde se odehrává, tak musíte říct, že nezávislost může být ohrožena. Protože když pojistky nemáte, tak jste vystaveni dalším možným pozměňovacím návrhům a změnám. A to je naše skutečná obava – co se stane bez těchto pojistek,“ upozorňuje v rozhovoru pro HN Curran.
Co vám premiér Babiš odpověděl na to, když jste mu kladl na srdce, aby zajistil pojistky pro udržitelnost České televize a Českého rozhlasu?
Nejprve jsem poukázal na to, že koncesionářský poplatek je nejlepší formou financování, ale že si uvědomujeme, že existují i jiné formy. A pokud už se chystá změna, tato média potřebují právě pojistky. Byl otevřený tomu, abychom předložili návrh, jaké druhy pojistek používají ostatní země a jaké by mohly v tomto procesu fungovat.
Jaký jste měl ze schůzky pocit? Poslouchal vás, i když EBU otevřeně kritizuje postoj jeho vlády?
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