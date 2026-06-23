Ze 27 stránek na tři. Tak se smrsknul původní návrh normy měnící financování veřejnoprávních médií poté, co prošel vládou. Namísto sjednocení zákonů o České televizi a Českém rozhlase s ambicí právní úpravu zpřehlednit a zmodernizovat se v něm teď čistě řeší financování ze státního rozpočtu. 

I tak ale nyní senátoři upozorňují, že při vypořádání připomínek se nevyřešil problém se změnou v účetnictví, který přechodem z koncesionářských poplatků na rozpočtové financování zřejmě už za půl roku nastane. 

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Co se dočtete dál

  • Jaké byly původní ambice ministerstva kultury při změně zákona o financování ČT a ČRo.
  • Proč senátoři vidí problém v účetnictví.
  • V čem návrh stále naráží na evropská pravidla.
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