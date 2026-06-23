Ze 27 stránek na tři. Tak se smrsknul původní návrh normy měnící financování veřejnoprávních médií poté, co prošel vládou. Namísto sjednocení zákonů o České televizi a Českém rozhlase s ambicí právní úpravu zpřehlednit a zmodernizovat se v něm teď čistě řeší financování ze státního rozpočtu.
I tak ale nyní senátoři upozorňují, že při vypořádání připomínek se nevyřešil problém se změnou v účetnictví, který přechodem z koncesionářských poplatků na rozpočtové financování zřejmě už za půl roku nastane.
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- Jaké byly původní ambice ministerstva kultury při změně zákona o financování ČT a ČRo.
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- V čem návrh stále naráží na evropská pravidla.
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