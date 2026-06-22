Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do čtyřiadvacetihodinové výstražné stávky. Protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Diváci a posluchači mohli stávku po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů Déčko a Rádio Junior. Iniciativa zaměstnanců Veřejnoprávně, která stávku vyhlásila, nevylučuje další protesty.
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Na programech ČT i na webech rozhlasu a televize se od půlnoci objevuje vysvětlující lišta a QR kód s odkazem na podrobnosti o stávce, do níž se zapojily stovky zaměstnanců a spolupracovníků televize a rozhlasu. Zprávy na programu ČT24 i některé další pořady včetně sportovních či publicistických začínají od půlnoci s minutovým zpožděním, do té doby jsou na tmavé obrazovce hodiny odpočítávající minutu a vysvětlující text. Na webech, teletextu, digitálních službách či sociálních sítích je kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
V Českém rozhlase se třikrát za den spojilo vysílání všech stanic s vysvětlujícím příspěvkem a minutou ticha za veřejnoprávní média, informace o stávce zazněly i v dalších nezpravodajských pořadech na jednotlivých stanicích během dne.
Stávkující zaměstnanci obou médií v pondělí přišli do práce v černém oblečení, před budovou rozhlasu i televize se konaly happeningy a protestní shromáždění. Zásahy do vysílání ČT a ČRo podle organizátorů neporušily zákon ani závazky veřejné služby.
Lidský řetěz účastníků happeningu krátce před polednem obemknul budovu Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Mluvčí ČRo Lidija Erlebachová novinářům sdělila, že do stávky v rozhlase se oficiálně připojilo přes 1000 pracujících. Další ji podporují, ale kvůli závazku plnit veřejnou službu jsou v práci.
Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách k hodinovému protestnímu shromáždění. Šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal upozornil na možné zásahy do investigativních pořadů typu Reportéři, omezení regionálního a zahraničního vysílání nebo pořadů z kultury a vědy. Podle něj nejde jen o peníze, ale o nezávislost veřejnoprávních médií. ČT a ČRo jsou podle něj v největším ohrožení ve své historii.
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Představitelé stávkového výboru uvedli, že výstražná stávka je teprve začátek a jsou připraveni hájit veřejnou službu všemi dostupnými demokratickými prostředky. Redaktorka a členka stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně Eliška Záleská ČTK řekla, že nyní budou jednat o tom, jak postupovat dál. Pokud bude vláda dál prosazovat změny na financování, chtějí přiostřit a udělat něco většího. „Bereme tohle jako takový první krok, který jsme doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další,“ uvedla Záleská.
Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.
Podporu veřejnoprávním médiím vyjádřili politici opozice, některé neziskové organizace nebo nová ombudsmanka Eva Kostolanská, dětský ombudsman Martin Beneš, jejich zástupce Vít Alexander Schorm i zaměstnanci brněnské Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí.
Pod iniciativu Veřejnoprávně se dosud podepsalo 3500 ze zhruba 4250 zaměstnanců ČT a ČRo, přičemž z ČT je to 2300 podpisů. Iniciativa zatím podle mluvčího ČT Michala Pleskota neoznámila počet stávkujících zaměstnanců televize. Ti, kteří stávkují, nejsou podle zástupců Veřejnoprávně v době protestu placeni a budou kráceni na mzdách.
Protesty jsou reakcí na vládní návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu. Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. ČT a ČRo tvrdí, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250.
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