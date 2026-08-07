Vládní koalice bude příští týden řešit, zda má důchody zvednout v průměru o 300 korun měsíčně, nebo o necelých 600. Zatímco první varianta je čisté zvýšení podle zákona, druhá maximálně využívá zmocnění vlády zvedat důchody podle svého uvážení. Ekonomové varují, že peníze přidané v jednom roce se propíší do rozpočtů na řadu let dopředu. Na druhou stranu by vládu k větším výdajům mohla povzbudit dočasně příznivá situace na důchodovém účtu.
Co se dočtete dál
- Proč nechce vláda zvýšit důchody „jen“ o 300 korun.
- Jaké varianty zvýšení jsou ve hře a kolik by stály.
- Proč by důchodový účet měl být pár let v přebytku.
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