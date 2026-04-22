Odbory České televize a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně vyhlásily ve středu v 11:55 časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. Vyzvaly veřejnost, aby se za ně postavila.
„Vládní návrh na změnu zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zejména poslanecký návrh na odpuštění koncesionářských poplatků vybraným skupinám už letos povede k rozkolísání rozpočtu obou institucí a hromadnému propouštění zaměstnanců. Obě média nebudou schopna naplňovat svou veřejnou službu, což může vést k jejich zániku. Z uvedených důvodů nezávislá odborová organizace ČT ve spolupráci s iniciativou Veřejnoprávně vyhlašuje dnes v 11:55 časově neomezenou stávkovou pohotovost,“ uvedla místopředsedkyně odborů ČT Zuzana Bančanská.
Krok podpořily vyšší stovky pracovníků různých profesí, oznámili zástupci odborů a iniciativy. Stávkovou pohotovost vyhlásily i odbory Českého rozhlasu.
Zmizí nejen hokej a pohádky. Vláda nás nutí zrušit přesně to, co chtějí její voliči, říká ředitel Českého rozhlasu
Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Podle odborů je však návrh neúplný a navrhovaná výše financovaní je zcela nepřijatelná. „Výše financí omezí činnosti ČRo a také jeho nezávislost. Důsledkem poté bude propouštění zaměstnanců a toto pocítí v konečném důsledku i samotní posluchači,“ uvedl předseda stávkového výboru odborů Českého rozhlasu Jan Křemen. Časově neomezenou pohotovost vyhlásila i jednotlivá regionální studia Českého rozhlasu.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, těmto veřejnoprávním médiím pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. Český rozhlas má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně než letos vybere na poplatcích. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů, které mají letos dosáhnout 2,74 miliardy korun.
„Odbory ČRo považují návrh zákona za neúplný, ušitý horkou jehlou a podle některých ustanovení i za nepřátelský,“ řekl Křemen. Přijetí zákona o veřejnoprávních médiích vrátí podle něj financování ČRo do roku 2005.
Upozornil rovněž, že v navrhovaném zákoně je jen obecně zmíněno celoplošné vysílání, kdy není jasné, zda budou zachované všechny současné celoplošné stanice. Dále nepamatuje na regionální síť rozhlasových studií a podle vyjádření ministra Klempíře v médiích také s budoucností těchto stanic nikdo nepočítá, protože jsou podle ministra zbytečná, dodal Křemen. Regionální vysílání přitom pravidelně poslouchá 1,5 milionu lidí. O práci by přišlo v regionech přes 300 zaměstnanců rozhlasu.
Ke stávkové pohotovosti se připojila rovněž iniciativa Veřejnoprávně.cz, ke které se připojily přes 3000 pracovníků ČRo a ČT z celkem zhruba 4400 lidí. Podpora jde podle mluvčího iniciativy v ČRo Jana Hergeta napříč divizemi i regiony. „Chceme vyslat jasný signál, že jsme připraveni jít do stávky. Pokud tato stávka nastane, tak se projeví ve vysílání, jednoznačně, ale zároveň chci zdůraznit, že budeme nadále poskytovat základní veřejnou službu a že vždy dodržíme vše, co nám ukládá zákon o rozhlase a kodex ČRo,“ dodal Herget.
Český rozhlas již kvůli omezení příspěvku ministerstva zahraničí na Radio Prague International snížil o čtvrtinu počet zaměstnanců zahraničního vysílání. Příští rok chce ministr Petr Macinka (Motoristé) vysílání do zahraničí, které nyní ČRo ukládá zákon, přestat podporovat úplně.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist