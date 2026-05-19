Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo ministerstvo v připomínkách, které k zákonu vzneslo. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly dostávat peníze.
Co se stalo na schůzce Babiše se šéfem ČT? Premiér netrvá na odpuštění televizních poplatků důchodcům
„Návrh zákona neobsahuje informaci, z jaké kapitoly státního rozpočtu má být příspěvek poskytován, ani jakým způsobem a kterým orgánem státu bude jeho výše stanovována,“ uvedlo ministerstvo financí. Žádá o doplnění, že se příspěvek bude vyplácet z prostředků resortu kultury. Ministerstvo dále upozornilo, že návrh nestanovuje termín, dokdy musí stát peníze oběma médiím vyplatit a jak budou celoroční příspěvky rozloženy do splátek.
„V případě, že mají být média veřejné služby financována z významné části ze státního rozpočtu, měl by zákon zároveň stanovit povinnost sestavovat jejich rozpočet nejen na příslušný kalendářní rok, ale i na dva následující roky,“ upozornilo dále ministerstvo. Státní rozpočet se standardně vytváří včetně výhledu na následující dva roky.
Resort také upozornil, že výše státních příspěvků pro obě média na příští rok odpovídá jejich příjmům z koncesionářských poplatků v roce 2024. Loni a letos ale ČT i ČRo hospodařily s vyšším rozpočtem a důvodová zpráva k zákonu nijak neupřesňuje, jak na média snížení částky dopadne. Zpráva neobsahuje ani zdůvodnění, proč jsou příspěvky nastaveny na tuto konkrétní částku.
Zmizí nejen hokej a pohádky. Vláda nás nutí zrušit přesně to, co chtějí její voliči, říká ředitel Českého rozhlasu
Zásadní připomínky k návrhu vzneslo dříve i ministerstvo vnitra. Upozornilo, že zrušení koncesionářských poplatků způsobí výpadek příjmů České pošty v objemu 275 milionů korun ročně. Česká pošta výběr poplatků zajišťuje.
V připomínkovém řízení k návrhu zákona žádné připomínky nevzneslo pouze ministerstvo životního prostředí. Ostatní resorty měly většinou zásadní výhrady k materiálu, stejně jako například odbory, zaměstnavatelské svazy nebo samosprávy.
Podle návrhu ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) by ČT a ČRo měly místo poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Změna by měla nabýt účinnosti od příštího roku. Zákon kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila. Ministerstvo kultury v minulosti uvedlo, že cílem návrhu zákona není oslabit nebo poškodit veřejnoprávní instituce, ale naopak nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist