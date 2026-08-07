Demoliční firma v pátek dopoledne začala bourat výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně, která v červenci vyhořela. Zničený objekt si od majitele, společnosti Cream, převzala ve čtvrtek. K bourání využívá především přibližně stotunový demoliční bagr, který zničenou budovu odshora rozebírá pomocí hydraulických nůžek. Kolem 16:30 musela bourání přerušit kvůli drobné závadě na hydraulice bagru, řekl ČTK ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Po opravě budou práce podle něj pokračovat v sobotu ráno.
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Demolici zčásti zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími, ve které byly zejména sklady a kanceláře, zajišťuje firma Build Synergy. Jejím cílem je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od chvíle, kdy objekt převzala. „Stotunový demoliční stroj s ramenem s výškou 42 metrů začne těmi hydraulickými nůžkami sestříhávat postupně svrchu dolů jednotlivá patra,“ řekl dopoledne Schmidt. Kvůli omezení prašnosti zkrápěli pracovníci demoliční firmy budovu vodou z přistavené cisterny.
Odpoledne se při bourání porouchala hydraulika demoličního bagru, technici nyní pracují na výměně potřebné součástky. „Jde o malý rutinní zákrok, který se při tak rozsáhlých demolicích stává. Nějakou dobu to nicméně potrvá,“ uvedl Schmidt před 18:00. Bourací práce začnou znova v sobotu ráno.
Začátek bouracích prací si nenechaly ujít desítky lidí. Někteří z nich pozorovali demolici zpoza plotu, jiní využili terasu v 16. etáži 21. budovy, takzvaného Baťova mrakodrapu, v němž sídlí krajský a finanční úřad. Bourání si mnozí z nich fotili a natáčeli na mobilní telefony, zjistil na místě fotoreportér ČTK.
Zahájení demolice předcházely několikadenní přípravné práce. Bourání začalo na jižní straně budovy. V tomto místě s vyhořelou budovou sousedí závod společnosti Yokohama, která má nyní celozávodní dovolenou. Skončit by podle Schmidta měla na konci příštího týdne.
Budova začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí objektu ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.
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Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý obuvnická firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.
V budově měli sklady či zázemí kromě Vasky také výrobce sportovního oblečení Alpine Pro, skupina Packeta provozující službu Zásilkovna nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol.
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