V devátém patře výškové budovy číslo 34 ve Zlíně, kde má má pronajatý sklad obuvnická firma Vasky, od rána hoří. Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu se odpoledne zřítila. Na místě nejsou zranění, uvnitř objektu nikdo nebyl, uvedli hasiči na síti X. Dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. Okolí hořící budovy je uzavřeno. S hašením pomáhá vrtulník.
Ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které zbyly, jsou na prodejnách, řekl ČTK majitel a zakladatel společnosti Václav Staněk. Firma je podle něj pojištěná. Výroba se nachází jinde.
Část požárem zasažené budovy se zřítila. Na místě nejsou zranění! Uvnitř objektu nikdo nebyl. pic.twitter.com/nng6OZ8Py3— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 9, 2026
„V našich prodejnách může být bot za zhruba 30 milionů korun. Jsou to teď jediné boty, které máme. Je to velká rána,“ uvedl Staněk. Ve skladu byly boty vyrobené v Česku a na Slovensku, požár dočasně ovlivní expedici objednávek. „Naše zákazníky se budeme snažit průběžně informovat o dalším postupu i termínech dodání objednávek,“ uvedl Staněk.
Obuv firma vyrábí jinde. „Výroba jede naplno, nicméně naše kapacity jsou 10 tisíc až 12 tisíc párů měsíčně. Přišli jsme o 75 tisíc párů, takže dohnat to bude velice těžké,“ uvedl Staněk. Firma chce nabídnout zákazníkům možnost zakoupení poukazů.
Podle dostupných informací jsou všichni zaměstnanci v pořádku. Hasiči požár stále likvidují. „Přišli jsme kvůli požáru našeho skladu téměř o všechno. Bolí to. Nebudeme lhát, není to pro nás jednoduchá situace, ale snažíme se držet hlavu vzhůru,“ uvedl Staněk.
Firma Vasky si letos v únoru připomněla deset let od založení. Obrat firmy loni činil okolo 300 milionů korun. Šlo o 200 tisíc produktů, z toho kolem 150 tisíc bot. Firma kromě bot vyrábí například kožené peněženky, pásky či klíčenky. Před třemi lety koupila značku Botas.
Ve skladu obuvi začalo podle policie hořet ve čtvrtek před 8:30. Oheň se postupně rozšířil i do dalších pater budovy. Hasiči s policisty evakuovali z devátého patra, kde zřejmě začalo hořet, asi stovku lidí. Později byli evakuováni lidé také z dalších budov v okolí.
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