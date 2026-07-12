Od ničivého požáru skladu v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně uběhly čtyři dny. Ten zasáhl několik firem. Kompletně zlikvidoval kanceláře a sklady obuvnické firmy Vasky nebo cyklistické společnosti Equator Cycling, o zboží za půl miliardy přišel i oděvní e-shop Alpine Pro. Shořely i desítky tisíc knih z Nadace Tomáše Bati. Škody se dohromady šplhají až k vyšším stovkám milionů. V rozhovoru s HN nyní majitel Vasky Václav Staněk popisuje, jak se firma otřepala z prvotního šoku a jaký má plán na její obnovu.
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