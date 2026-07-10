Přesná výše škod, které napáchal požár v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně, není zatím známá. Firmy jako Vasky či Alpine Pro, které ve zhroucené budově měly sklady, ale už nyní mluví o ztrátách ve výši stovek milionů korun jen za ztracené zboží.

„Celý ten barák byl plný obrovského množství hořlavého materiálu s velmi vysokou výhřevností,“ říká v rozhovoru pro HN expert na požární ochranu Michal Valouch ze Sekce prevence a civilní nouzové připravenosti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Popisuje také, proč se celý zlínský sklad zhroutil, zda lze podobným katastrofám předcházet, jak vypadá jediná skutečně účinná ochrana a jak k ní firmy zpravidla přistupují.

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