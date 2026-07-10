Koaliční rada, na které chtělo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) slyšet vysvětlení k zapojení Česka do iniciativy na financování amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu evropskými zeměmi a Kanadou, se v pátek neuskuteční. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK sdělil, že je to kvůli omluvenkám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a předsedy poslanců SPD Radima Fialy. Místopředseda ANO Karel Havlíček novinářům řekl, že ani nemělo smysl se scházet, protože koaliční politici si věc už vysvětlili. Špičky koalice se však přesto sešly v užším formátu, podle SPD jedná už přes hodinu a půl Babiš s předsedou SPD Tomiem Okamurou.
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Macinka v úterý před odletem na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře zmínil, že Česko do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) přesměruje peníze z některých projektů už mandatorně zahrnutých v rozpočtu. Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Kyjev odmítala. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.
SPD s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a její šéf Tomio Okamura kritizoval to, že věc neprojednala koaliční rada. Babiš v Ankaře prohlásil, že záležitost Okamurovi vysvětlí, protože jí zjevně nerozumí. Jde podle něj o peníze, které bývalá vláda Petra Fialy (ODS) vyčlenila pro Ukrajinu. Je to směšná a jednorázová částka a nebude se opakovat, dodal. Výši příspěvku Babiš ani ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) neupřesnili, podle Zůny je nicméně marginální.
Havlíček novinářům po jednání sněmovny řekl, že šlo o bouři ve sklenici vody. Koaliční politici o tom spolu mluvili a konstatovali, že by bylo zbytečné se ještě setkat, dodal. Šlo podle něj spíš o chybu v komunikaci, protože někteří poslanci neměli informace přímo od vlády a udělali si sami nějaké závěry. Krátce o věci mluvil s Okamurou, který to podle něj bere s nadhledem. „Už dnes bylo přes den jasné, že se o nic nehraje,“ dodal Havlíček.
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Zklidnění situace potvrdil i Doležal, podle kterého je roztržka zažehnaná. Hovořil v té souvislosti o informačním šumu. „Byla to drobná provozní nehoda, nevyvozoval bych z toho velké dramatické důsledky,“ uvedl.
Ve sněmovně však přesto koaliční politici v užším formátu jednají. Schůzka, na které jsou mimo jiné Babiš a Okamura, už trvá podle Okamurovy mluvčí Lenky Čejkové přes hodinu a půl.
Příspěvek podle Macinky, který absenci na pátečním jednání avizoval předem kvůli cestě do Itálie, neznamená obrat vlády v postoji k Ukrajině. „Je to v poměru s ostatními zeměmi, které téměř všechny přispěly, zanedbatelná částka, symbolický příspěvek. Peníze by jinak putovaly na nějaké těžko určitelné věci, o kterých by rozhodovaly nějaké ukrajinské entity. Měl jsem možnost tyto peníze pouze přesměrovat, že nepůjdou na Ukrajinu, ale do amerického fondu a na určité účely,“ řekl ve čtvrtek.
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