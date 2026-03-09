Ministerstvo spravedlnosti přiznalo bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře Vratislavu Mynářovi 472 tisíc korun za stíhání v kauze dotace na přestavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. V pondělí o tom informoval Radiožurnál. Mynář původně požadoval asi 1,9 milionu korun. Za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie mu hrozilo až osm let vězení, soud ho loni v lednu zprostil viny. Někdejší spolupracovník prezidenta Miloše Zemana vinu v případu odmítal.
Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka Radiožurnálu řekl, že se přiznaná částka týká nákladů na obhajobu, nezákonného stíhání a také nepřiměřené délky řízení. Mynáře policie obvinila v roce 2021, státní zástupce podal obžalobu v dubnu 2024. Krajský soud ve Zlíně muže osvobodil, státní zástupce následně oznámil, že odvolání proti rozsudku nepodá. Protože se neodvolal ani Mynář, nabyl verdikt o dva měsíce později právní moci.
Případ se týkal evropské dotace 5,99 milionu korun. V roce 2011 ji získala Mynářova společnost Clever Management, podle obžaloby o peníze na vybudování penzionu žádala neoprávněně. Podle dřívějšího vyjádření státního zástupce firma v žádosti v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu v minulosti dotovalo ministerstvo školství. Dotaci 13 milionů korun schválilo ministerstvo školství v roce 2008 pro Spolek Chřibák, v němž byl Mynář hospodářem. Byla určena na ubytovnu pro sportovce, jejíž budování spolek dostal do fáze hrubé stavby.
Projekt následně převzala právě firma Clever Management, se spolkem uzavřela smlouvu o pronájmu rozestavěného objektu. Smlouva ale byla podle žalobce v rozporu s podmínkami první dotace, spolek nesměl deset let budovu nikomu pronajímat. Clever Management podle státního zástupce následně využití budovy změnil na penzion a získal dotaci, které se týkalo stíhání. Společnost peníze později vrátila.
Podle soudu nebylo dostatečně prokázáno, že by Mynář zatajil nebo zamlčel podstatné skutečnosti pro poskytnutí dotace. Zároveň soud jednoznačně neshledal v Mynářově jednání úmysl. Obžaloba navrhovala Mynářovi podmínku a peněžitý trest deset milionů korun. Mynář v minulosti uvedl, že ve věci nepochybila firma Clever Management, ale pracovníci úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
