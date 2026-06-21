Zástupy lidí se dnes odpoledne po čtvrté hodině odpoledne vydaly na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Podle odhadu zpravodajek ČTK se akce účastnilo několik tisíc lidí. Na shromáždění dohlížela policie.
Vláda tento týden schválila návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají média dostávat ze státního rozpočtu. Podle vládní koalice zrušení poplatků uleví lidem i firmám. Částka by se měla vrátit na úroveň let 2008 až 2024. Podle pořadatelů se politici snaží média ovládnout.
„Nebudeme nic lakovat narůžovo. Ta situace je vážná. Zároveň můžeme říct, že naděje je v tom, že naše země je plná lidí, kteří se s tím nehodlají smířit a budou hlasitě vzkazovat politikům, že tohle není normální a že uděláme vše pro to, aby média do rukou politikům nepatřila,“ řekl na úvod Mikuláš Minář z Milionu chvilek. Ocenil, že lidé dorazili z různých částí Česka i přes parné počasí.
Valorizace po skocích nedává smysl. Pokud tedy vláda nechce na veřejnoprávní média další klacek
Za ČT se měsíčně platí 150 korun a za ČRo 55 korun. Koaliční politici poukazují na to, že z rozpočtu se média veřejné služby hradí v řadě zemí. Popírají, že by chtěli vysílání ovlivňovat. Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a Český rozhlas (ČRo) uvedly, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250 . Pracovníci obou médií vyhlásili na pondělí stávku.
„Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu se chovají díkybohu odvážně. Nechtějí se dát koupit a vzdát bez boje,“ uvedl Minář. Podle pořadatelů se politici snaží ovládnout veřejnoprávní média podobně jako v Maďarsku či na Slovensku.
Někteří účastníci průvodu a shromáždění měli na sobě oblečení a doplňky s logem České televize. Nesli vlajky ČR i EU. Na transparentech byly nápisy: Ruce pryč od médií veřejné služby, ČT a ČRo vám nepatří, Bráním svou ČT či Média nejsou tiskové oddělení vlády. Průvod provázelo bubnování bubeníků. Skandovala se hesla: Český rozhlas nedáme, televizi nedáme či Česko není na prodej. Účastníci připomínali také minulost premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) a jejich spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB).
Pořadatelé mluvili o aroganci moci. Poukazovali na to, že se změny dějí bez analýz a diskuse s odborníky. Úkolem opozice je změny blokovat a v případě potřeby by se měla obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi, míní organizátoři.
Na budovu České televize zaměstnanci vyvěsili nápis „Děkujeme“. Podle předsedy nezávislé odborové organizace ČT Vlastimila Vojtěcha není vládní argument o naplnění slibu voličům po zrušení poplatků pravdivý, protože koalice ve svém programu „útok na financování a vyhladovění“ médií neslibovala. „Odbory žádají skutečné jednání, jehož výsledkem bude odborná a veřejná debata, ne politický diktát," řekl předák. Navržená podoba je podle něj nepřijatelná, média nebudou moci plnit své zákonné povinnosti.
Poprvé v životě na demonstraci vystoupil také Miloň Čepelka z Divadla Járy Cimrmana. Nejdřív si svůj proslov napsal, zdál se mu ale příliš akademický a umělý, tak ho zahodil. Přiznal, že ho dojalo, když viděl dav, transparenty a vlajky. Zmínil, že se narodil v roce 1936 a o svobodu přišel už několikrát, a to v roce 1938 jako batole, v roce 1948 jako gymnazista a pak v roce 1968 po okupaci sovětskými vojsky. Obává se toho i teď. Vedle něj vystoupila třeba i zpěvačka Leona Machálková, muzikant David Koller či moderátor Jan Rosák.
Pochod na podporu veřejnoprávních médií
Pochod na podporu veřejnoprávních médií
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