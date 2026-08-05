Ve snaze zabránit zneužívání osobních dat spekulanty chystá stát výrazné zpřísnění přístupu do katastru nemovitostí. Definitivně by mělo skončit anonymní zjišťování osobních údajů o vlastnících domů či pozemků, nově bude k informacím přístup pouze po přihlášení a prokázání právního důvodu.

Počítá s tím novela katastrálního zákona, kterou by tento čtvrtek měla řešit Legislativní rada vlády. Pak by měl materiál zamířit ke schvalování na vládu a dále do sněmovny. I po vypořádání řady připomínek se ale směrem k novele ozývá kritika – například úředníkům prý zákon nechává příliš volnou ruku při hodnocení důvodů žádosti o data.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.