Ve snaze zabránit zneužívání osobních dat spekulanty chystá stát výrazné zpřísnění přístupu do katastru nemovitostí. Definitivně by mělo skončit anonymní zjišťování osobních údajů o vlastnících domů či pozemků, nově bude k informacím přístup pouze po přihlášení a prokázání právního důvodu.
Počítá s tím novela katastrálního zákona, kterou by tento čtvrtek měla řešit Legislativní rada vlády. Pak by měl materiál zamířit ke schvalování na vládu a dále do sněmovny. I po vypořádání řady připomínek se ale směrem k novele ozývá kritika – například úředníkům prý zákon nechává příliš volnou ruku při hodnocení důvodů žádosti o data.
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