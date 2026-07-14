Zástěrku legální agentury práce v posledních letech zneužívají nepoctiví podnikatelé ke krácení odvodů a vykořisťování lidí. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto už loni začalo chystat zpřísnění podmínek. A nyní jsou jasné základní obrysy nové úpravy. 

Už od začátku příštího roku by tak s provozováním legální agentury měli majitelé a odborní garanti zapsaní v agentuře nést osobní odpovědnost za porušení pravidel. Omezit by se také mohly takzvané ready-made agentury a ministerstvo řeší, zda a o kolik zvýšit povinné kauce. 

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Co se dočtete dál

  • Proč se mají měnit pravidla pro agentury práce.
  • Jak funguje nelegální agenturní podnikání.
  • Které změny jsou ve hře.
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