Ani čtvrt roku po startu největší změny v mzdové administrativě za poslední roky neběží systém jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ ) bez kiksů. Zaměstnavatelé se smířili s tím, že vláda od zavedení evidence JMHZ necouvne, a tak se alespoň snaží dotlačit ministerstvo práce k jeho úpravám.

Komora daňových poradců vypracovala přehled 39 nejzásadnějších nedostatků a jejich řešení, HN ho mají k dispozici. Ministerstvo ujišťuje, že požadavky expertů vyslyší a systém postupně upraví. Upozorňuje ale, že pro některá vylepšení bude potřeba i změna legislativy. 

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Co se dočtete dál

  • Co ani po čtvrt roce v systému jednotného hlášení nefunguje.
  • Jaké výhrady mají k JMHZ daňoví experti.
  • Jak se má systém zlepšit.
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