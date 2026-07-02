Ani čtvrt roku po startu největší změny v mzdové administrativě za poslední roky neběží systém jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ ) bez kiksů. Zaměstnavatelé se smířili s tím, že vláda od zavedení evidence JMHZ necouvne, a tak se alespoň snaží dotlačit ministerstvo práce k jeho úpravám.
Komora daňových poradců vypracovala přehled 39 nejzásadnějších nedostatků a jejich řešení, HN ho mají k dispozici. Ministerstvo ujišťuje, že požadavky expertů vyslyší a systém postupně upraví. Upozorňuje ale, že pro některá vylepšení bude potřeba i změna legislativy.
Co se dočtete dál
- Co ani po čtvrt roce v systému jednotného hlášení nefunguje.
- Jaké výhrady mají k JMHZ daňoví experti.
- Jak se má systém zlepšit.
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