Právě teď nastoupil, do osmi dní ho normálně přihlásíme na sociálce. Takhle věta už bude od 1. července při kontrole firmy inspektorátem práce znamenat jistotu pokuty. Nahlašování českých zaměstnanců ex post totiž už nebude možné. Naopak, začne povinnost je registrovat ještě před jejich nástupem. A nově to bude platit nejen pro kmenové zaměstnance, ale i pro dohodáře s minimální odměnou. 

Novinka je součástí systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a stát si od něj slibuje omezení nelegální práce a vyšší odvody pojistného do rozpočtu. Za nenahlášení lidí firmám hrozí pokuty ve výši až tři miliony korun. 

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Co se dočtete dál

  • Jak se od července mění povinnosti firem ohledně nástupu nových zaměstnanců.
  • Jaké pokuty hrozí za porušení nových pravidel.
  • Co čeká malé firmy, kolik práce to přidělá mzdovým účetním.
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